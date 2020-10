Barcelona x Real Madrid: Tudo sobre o clássico do Campeonato Espanhol

O clássico será o primeiro do holandês Ronald Koeman como técnico do time catalão

Juanjo Martín/EFE Vinicius Jr. celebra gol contra o Barcelona



Barcelona e Real Madrid, arquirrivais e dois dos principais protagonistas do Campeonato Espanhol se enfrentarão neste sábado, 24, em clássico marcado para o estádio Camp Nou, que mais uma vez não receberá público, devido as medidas contra a propagação do novo coronavírus. A situação é atípica para as duas equipes, que têm jogos a menos que a maioria dos participantes da competição e estão abaixo das duas primeiras posições na tabela, atualmente, encabeçada pela Real Sociedad. A equipe basca lidera com 11 pontos, conquistados em seis compromissos realizados.

O Real, com dez pontos, em cinco partidas, ocupa a terceira colocação, está em situação relativamente confortável nas estatísticas, mas vem de resultados que criaram instabilidade no clube, com as derrotas para o Cádiz, pelo Espanhol, e para o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões. O Barcelona, por sua vez, entrou em campo em apenas quatro oportunidades e aparece com sete pontos, no nono lugar. A equipe também vem de revés no campeonato nacional, em duelo com o Getafe, mas goleou o Ferencvaros no meio de semana, na primeira rodada da fase de grupos da ‘Champions’.

O clássico será o primeiro do holandês Ronald Koeman como técnico ‘blaugrana’, depois de atuar diversas vezes com a equipe de Madri como jogador. Ao todo, foram 14 partidas, com direito a cinco gols marcados, confirmando a fama que carregava de zagueiro artilheiro. O comandante, mais uma vez, não deverá contar com o goleiro alemão Marc-Andre Ter Stegen, que se recupera de lesão. Com isso, o brasileiro Neto, provavelmente, será o dono da meta mais uma vez. O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, que voltou a treinar com os companheiros durante a semana, deve atuar.

No Real, do técnico francês Zinedine Zidane, a principal dúvida é quanto a presença do zagueiro Sergio Ramos, que levou pancada no joelho esquerdo durante a derrota para o Cádiz e ficou fora da partida desta quarta-feira, contra o Shakhtar, em que Eder Militão e o francês Raphael Varane formaram a dupla de zaga. Invicto no Espanhol, após quatro compromissos – obteve duas vitórias e empatou duas vezes -, o Atlético de Madrid receberá neste sábado o Betis, que aparece em sétimo, com nove pontos, em seis jogos disputados até o momento. Os comandados pelo argentino Diego Simeone, no entanto, vão atrás de recuperação, após derrota para o Bayern de Munique por 4 a 0, pela rodada de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Programação da sétima rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira

Elche – Valencia.

Sábado

Barcelona – Real Madrid.

Sevilla – Eibar.

Osasuna – Athletic Bilbao.

Atlético de Madrid – Betis.

Domingo

Valladolid – Alavés.

Cádiz – Villarreal.

Getafe – Granada.

Real Sociedad – Huesca.

Segunda-feira

Levante – Celta de Vigo.

*Com informações da EFE