De virada, Flamengo bate a Chapecoense por 2 a 1 e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Partida foi marcada por golaço de Michael e falha de Diego Alves; Rubro-Negro ocupa a oitava posição com 15 pontos, já a Chape amarga a 19º colocação, com quatro pontos apenas

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Michael comemorando gol do Flamengo contra a Chapecoense



Sob os olhares de Renato Gaúcho, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, 11, quando passou pela Chapecoense, de virada, por 2 a 1, no Maracanã, pela 11ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Perotti, Arrascaeta e Michael, todos no segundo tempo. O time foi dirigido pelo interino Maurício Souza. O resultado positivo encerra uma sequência de dois jogos sem vitória do Flamengo no Brasileirão. Agora o rubro-negro chegou aos 15 pontos e assumiu a nona colocação, mesmo com dois jogos a menos 9 a 11. A Chapecoense, por sua vez, segue sem vencer e aparece em penúltimo lugar com apenas quatro pontos. Na quarta-feira, 14, o Flamengo enfrentará o Defensa y Justicia pela Libertadores. No Brasileirão, o próximo compromisso da equipe é no domingo, 18, contra o Bahia fora de casa. A Chapecoense, por sua vez, enfrenta o Cuiabá na Arena Condá.

Como esperado, o Flamengo teve maior posse de bola e ficou mais tempo no campo ofensivo diante da Chapecoense. Contudo, mais uma vez o time carioca não conseguiu traduzir isso em imposições e chances claras de gol. A Chapecoense apostou nos contra-ataques e em lances isolados para surpreender no Maracanã. No segundo tempo, mesmo sem a intensidade que o torcedor espera ver, o time carioca melhorou e esteve mais próximo de marcar. Só que foi a Chapecoense quem abriu o placar. Aos 21 minutos, Busanello cobrou falta de longe, Diego Alves não conseguiu segurar e Perotti, que estava a apenas quatro minutos em campo, apenas empurrou para as redes. O gol despertou o Flamengo, que foi para o tudo ou nada e conseguiu a virada em quatro minutos. Aos 32, Pedro errou o domínio da bola, mas Arrascaeta pegou a sobra e finalizou no canto esquerdo. Pegou o goleiro no contrapé para empatar. Depois, aos 36 minutos, Michael invadiu a área, passou por três marcadores, pelo goleiro e fez um golaço, dando números finais no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo