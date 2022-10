Decisões e provocações: Como Palmeiras e São Paulo esquentaram a rivalidade nos últimos anos

O ‘Choque-Rei’ deste domingo, 16, definirá a hegemonia no clássico e dará sequência ao clima hostil entre as duas equipes

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Léo marca Dudu durante clássico entre São Paulo e Palmeiras



Palmeiras e São Paulo se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 16, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O confronto é importantíssimo para as duas equipes, já que o Verdão tenta ficar ainda mais perto do título, enquanto o Tricolor espera se reaproximar da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Mais do que isso, o “Choque-Rei” terá um clima de “revanche” e dará sequência ao clima hostil entre as duas equipes. Isto porque palmeirenses e são-paulinos esquentaram a rivalidade nos últimos anos, fazendo jogos decisivos em diversas competições e trocando provocações nos bastidores. A partida também vale a hegemonia no clássico, já que os rivais se enfrentaram 338 vezes ao longo da história, com 114 vitórias para cada lado e 110 empates. Em duelos eliminatórios, entretanto, o São Paulo leva ampla vantagem, com 15 classificações em 20 encontros.

Final de Paulistão com fim de tabu e provocação

O São Paulo conseguiu sair da incômoda fila de oito anos sem levantar uma taça justamente diante do Palmeiras, no Campeonato Paulista de 2021. Ainda sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor segurou um empate sem gols no Allianz Parque e levou a melhor no Morumbi, vencendo por 2 a 0, com gols de Luan e Luciano. Logo após a conquista, o então volante são-paulino Igor Liziero tratou de cutucar os rivais, cantando uma “música” provocativa ao Verdão. “O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial”, gritou o jovem, que viu outros integrantes do elenco são-paulino, como o lateral Reinaldo, entoar o cântico. Os palmeirenses, na ocasião, haviam acabado de ficar no quarto lugar do Mundial de Clubes, dando adeus ao título inédito da competição.

Liziero puxa a fila, e jogadores do São Paulo provocam Palmeiras: “Não tem Copinha, não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial.”pic.twitter.com/V8i5shYpD7 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 24, 2021

Classificação palmeirense na Libertadores

Menos de três meses depois, os rivais paulistas voltaram a se enfrentar em um mata-mata, desta vez pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2021. Apesar de ter um retrospecto negativo diante do São Paulo na competição da Conmebol, o Palmeiras levou a melhor. Depois de arrancar um empate em 1 a 1 no Morumbi, a equipe treinada por Abel Ferreira fez valer o mando de campo no Allianz Parque, vencendo com autoridade por 3 a 0 e avançando à semifinal – posteriormente, o Alviverde se tornaria tricampeão sul-americano.

Decisão do Estadual com desfecho diferente

Palmeiras e São Paulo voltaram a fazer uma final de Paulistão neste ano e o desfecho parecia ser semelhante ao do ano anterior. Na primeira decisão, o Tricolor atropelou o adversário, ganhou por 3 a 1 e deu um passo importante para ser bicampeão. O Alviverde, no entanto, foi imponente no duelo de volta, goleando os rivais por 4 a 0 e ficando com mais uma taça. Ainda no gramado do Allianz, os jogadores palmeirenses trataram de “dar o troco”, alfinetando os tricolores. “Os caras estavam cagados! Os caras estão tudo cagados”, disparou o volante Danilo. “A torcida fez o Trikas tremer”, completou o jovem. A virada fez com que até os mais experientes se exaltassem. Dudu, por exemplo, afirmou: “Mais uma, 4 a 0! Toma, Trikas”. Já o meia Zé Rafael, autor do segundo gol, disse na ocasião que “os são-paulinos teriam pesadelos” com os atletas do Palmeiras.

São Paulo “cala” Allianz com polêmica na Copa do Brasil

O destino, ou melhor, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 quis que Palmeiras e São Paulo se encontrassem de novo em um mata-mata importante. Mais uma vez, o Tricolor foi superior no Morumbi, ganhando o duelo de ida por 1 a 0. No confronto derradeiro, o Alviverde deu indícios de que repetiria a goleada, fazendo dois gols rapidamente e inflamando a torcida. No segundo tempo, no entanto, Raphael Veiga desperdiçou um pênalti e viu, no lance seguinte, Jonathan Calleri ser derrubado dentro da área – os palmeirenses questionam a decisão da arbitragem até hoje. Na cobrança, Luciano deixou tudo igual, silenciou o Allianz Parque e levou a disputa para as penalidades. Nas cobranças, os são-paulinos foram mais competentes, ficando com a vaga. Nas redes sociais, a conta oficial do Tricolor lembrou da cutucada de Danilo e disparou: “Os caras estão tudo classificados! Os carão estão tudo classificados”.

Alfinetada antes de clássico importante

A última polêmica antes do “Choque-Rei” deste domingo, 16, saiu do lado palmeirense. Logo após o São Paulo ser derrotado pelo Independiente del Valle (Equador) por 2 a 0 e amargar o vice na Copa Sul-Americana, o meio-campista Raphael Veiga foi às redes sociais para rebater uma publicação de um são-paulino. “2 pênaltis [perdidos], um para cada gol na final”, ironizou o meio-campista, que não jogará o clássico por estar machucado. A partida é fundamental para o Alviverde, que tem 10 pontos de vantagem para o vice-líder Internacional e pode ficar mais perto do título do Brasileirão a seis rodadas para o fim. Além disso, o Verdão pode afundar o Tricolor em crise, já que a equipe de Rogério Ceni ainda lamenta a derrota na final da Sul-Americana e necessita de uma arrancada para ir à Libertadores 2023. A favor dos são-paulinos, porém, pesa o retrospecto positivo diante do Verdão, já que o time costuma ser uma “pedra no sapato” de Abel Ferreira – das cinco derrotas do Verdão na temporada, duas foram para a equipe do Morumbi.