Mauro Cezar vê reclamação do Corinthians como ‘cortina de fumaça’ para atuação ruim contra o Flamengo

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira analisou o empate em 0 a 0 entre Corinthians e Flamengo



O Corinthians ficou revoltado com a arbitragem no empate em 0 a 0 com o Flamengo, na última quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, pela primeira final da Copa do Brasil 2022. A principal reclamação do Timão tem relação com um lance ocorrido já nos minutos finais do jogo, quando o zagueiro Léo Pereira tocou na bola com a mão dentro da área rubro-negra. Imediatamente, os corintianos pediram pênalti, mas o juiz Bráulio da Silva Machado e os responsáveis por administrar o VAR não entenderam desta forma. Após a partida, jogadores, dirigentes e torcedores corintianos ficaram na bronca, alegando parcialidade da arbitragem. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, entretanto, a versão é uma “cortina de fumaça” para o fraco desempenho do Alvinegro. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista criticou a atuação do clube do Parque São Jorge e afirmou que não viu infração na polêmica jogada.

“A gente imaginava que o Corinthians, jogando em casa e com recorde de torcida, jogasse mais. Infelizmente, o time fez uma partida muito pálida, tímida. Se analisarmos as chances corintianas, todas foram chutes de média distância com Renato Augusto ou no erro grave do Léo Pereira. Qual foi a defesa difícil do Santos? Não teve. Se você fizer uma retrospectiva, vai ver que contra o Boca Juniors foi a mesma coisa. Eu esperava muito mais dos jogadores corintianos. O que o Róger Guedes fez ontem? Foi uma postura muito conservadora. Isso está sendo ofuscado pela ‘cortina de fumaça’, que é a reclamação de pênalti. Esperava uma equipe mais ofensiva. Por exemplo, o São Paulo perdeu de 3 a 1 para o Flamengo, mas fez a equipe carioca sofrer, com o goleiro Santos trabalhando muito. Ontem, o Flamengo controlou o jogo como quis, tirando a velocidade do jogo. O Cássio trabalhou muito mais que o Santos. Foi uma atuação muito tímida. Tanto que estão falando deste pênalti, que, na minha opinião, não houve. É a única muleta que sobrou para tentar fazer uma ‘cortina de fumaça’ . Róger Guedes e Renato Augusto, inclusive, saíram bravos porque não conseguiram jogar nada. O Corinthians não passou nem perto de ganhar de 1 a 0”, analisou Mauro Cezar Pereira.