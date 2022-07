São Paulo amplia freguesia sobre Palmeiras em mata-matas; veja retrospecto

Tricolor eliminou o Alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil 2022

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC O São Paulo tirou o Palmeiras da Copa do Brasil nas penalidades



O São Paulo conquistou sua vaga para as quartas de final da Copa do Brasil de maneira épica, batendo o Palmeiras nas penalidades, em pleno Allianz Parque, na última quinta-feira, 14. Com o resultado, o Tricolor também ampliou sua freguesia sobre o Verdão em duelos de mata-mata. Na história do Choque-Rei, os rivais já fizeram 20 decisões eliminatórias, com os são-paulinos levando a melhor em quinze ocasiões e os palmeirenses em apenas cinco. Abaixo, vejo o retrospecto, que leva em consideração apenas partidas válidas por campeonatos oficiais.