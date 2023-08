Delegação brasileira deixa a Austrália após eliminação na Copa do Mundo feminina

Parte das jogadoras voltou aos EUA na quinta e outro grupo chega ao Brasil no domingo

Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase na última quarta-feira



Nesta sexta-feira, 4, (sábado no horário local), a maioria da delegação da seleção brasileira feminina deixou a Austrália rumo ao Brasil. O retorno das jogadoras e comissão técnica foi feito por partes desde a eliminação para a Jamaica, na primeira fase da Copa do Mundo, na última quarta-feira, 2. Os primeiros a deixarem o país da Oceania foi a técnica Pia Sundhage e seus auxiliares técnicos, que voltaram para a Suécia na quinta. No dia seguinte, Marta, Rafaelle, Angelina, Debinha e Bruninha voltaram em voos separados para os Estados Unidos, onde voltam a atuar por seus clubes na NWSL. Neste sábado, o restante de jogadoras e comissão voltam ao Brasil, com previsão de chegada no domingo em dois grupos: um às 11h10 (horário de Brasília) e outro às 17h, em Guarulhos.

Mudança no comando da seleção

O desempenho da seleção não agradou torcedores e a CBF. Após a eliminação, a entidade máxima do futebol brasileiro garantiu que manteria os investimentos na modalidade, mas está em dúvidas quanto à permanência de Pia no comando da equipe. A sueca tem contrato até agosto de 2024, após o fim das Olimpíadas de Paris, mas é possível que saia antes. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que irá analisar a questão com frieza. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o mais cotado para assumir o cargo é o técnico do Corinthians, Arthur Elias, campeão de tudo com a equipe alvinegra.