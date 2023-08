Canal GOAT anuncia transmissões do Campeonato Saudita, de graça, no YouTube

A partir do dia 11 de agosto, estrelas como Cristiano Ronaldo, Firmino e Benzema estarão no catálogo do canal

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo defende o Al Nassr, da Arábia Saudita desde o início do ano



Mais um canal de transmissões esportivas gratuito chega ao Brasil. Semelhante à CazéTV, o Canal GOAT chegou para transmitir alguns campeonatos no Youtube, ao vivo, com imagens, e de graça. O canal já fez transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro masculino e dos playoffs da Champions League e Conference League. Nesta sexta, o GOAT anunciou as transmissões da NWSL – liga norte-americana de futebol feminino e do Campeonato Saudita, que terá estrelas como Cristiano Ronaldo, Firmino, Fabinho, Benzema, entre outros. A partir do dia 11 de agosto começam as transmissões do ‘Sauditão’. Já nesta sexta às 20h (horário de Brasília) começa a NWSL com o jogo entre Orlando Pride (time de Marta) e Washington Spirit. O GOAT também tem conteúdos de análise dos jogos e, por ser novo, ainda pode adquirir mais torneios em breve.