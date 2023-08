Chelsea faz oferta de R$ 91 milhões por Deivid Washington, do Santos

Imprensa britânica afirma que atacante de 18 anos entrou no radar de Mauricio Pochettino após contratação de Ângelo

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Deivid estreou no profissional em abril deste ano, no Paulistão



Nova joia da Vila Belmiro, o jovem atacante de 18 anos, Deivid Washington, entrou na mira do Chelsea. De acordo com o tabloide Daily Mail, os Blues fizeram uma oferta de 17 milhões de euros (R$ 91 milhões, na cotação atual) para contratar o brasileiro do Santos. Recentemente, a equipe fechou a transferência de Ângelo. No entanto, Deivid não seria utilizado pelo Chelsea nessa temporada e seria emprestado para o Strasbourg, da França. O atacante chamou a atenção do mundo do futebol quando fez sua estreia em abril, na vitória do Santos por 3 a 0 contra o Botafogo-SP, no Campeonato Paulista. Ao todo são 16 jogos e dois gols. O Chelsea também contratou Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Axel Disasi, Lesley Ugochukwu e Diego Moreira. No dia 13 de agosto, Mauricio Pochettino faz sua estreia como técnico dos Blues contra o Liverpool, na primeira rodada da Premier League.