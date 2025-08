Delegação do Santo André sofre emboscada após jogo pela Copa Paulista

Ônibus que transportava os jogadores e a comissão técnica foi atacado com pedras, garrafas de cerveja e rojões

No último confronto pela Copa Paulista, a delegação do Esporte Clube Santo André foi surpreendida por uma emboscada violenta, organizada por uma torcida do São José. O incidente ocorreu logo após a partida entre as duas equipes, realizada no estádio Martins Pereira, no interior de São Paulo. Após a derrota do Santo André por 3 a 1, o ônibus que transportava os jogadores e a comissão técnica foi atacado com pedras, garrafas de cerveja e rojões. As cenas de pânico foram registradas e divulgadas nas redes sociais, mostrando os jogadores abaixados no corredor do veículo, em uma tentativa desesperada de dialogar com os agressores.

A confusão teve início devido a um equívoco dos integrantes da torcida Mancha Azul, do São José, que acreditaram erroneamente que o ônibus pertencia aos torcedores do Santo André, quando, na verdade, era da equipe. Em resposta ao ataque, o Esporte Clube Santo André expressou seu repúdio à atitude violenta e criticou a falta de segurança no momento em que a equipe deixava o estádio. O clube anunciou que buscará medidas junto à Federação Paulista de Futebol para que o São José seja penalizado pela ação de seus torcedores. Atualmente, o caso está sob investigação para identificar os responsáveis pelo ataque.

