Depois de sete anos, Portuguesa volta ao Paulistão em busca de dias melhores

Com salários em dia e projeto de SAF, a Lusa se reforçou para permanecer na elite do futebol paulista

Rodrigo Corsi/Agência Paulistão Sob nova direção, a Portuguesa foi campeã do Paulista A2 em 2022



Dez anos depois do polêmico episódio de rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2013, pela escalação irregular de Héverton, a Associação Portuguesa de Desportos está de volta à elite do futebol paulista. A equipe irá disputar o Campeonato Paulista 2023 no Grupo D, ao lado de Palmeiras, Santo André e São Bernardo, estreando neste sábado, 14, às 15h30 (horário de Brasília) contra o Botafogo-SP, no estádio do Canindé. A expectativa é de que a torcida apoie em peso a agremiação depois do título do Paulistão A2 em 2022, quando cerca de 28 mil rubro-verdes estiveram na arquibancada no jogo decisivo. A caminhada que a Portuguesa traça desde 2013 renderia um bom filme de Hollywood. Em cinco anos, foram diversos rebaixamentos, chegando até a Série D e permanecendo por anos na Série A2 do Paulista. Mas a gestão do clube passou por uma reestruturação.

Os salários estão em dia, a dívida milionária foi parcelada e a Lusa já apresenta superávit — e até negocia a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O título da A2 no ano passado demonstra que a Portuguesa quer retomar sua tradição de ser competitiva e figurar nos principais campeonatos novamente. Para isso, o clube fez investimentos. Trouxe o técnico Mazola Jr. e uma lista grande de reforços: Victor Ramos (zagueiro), Madson (volante), Fabiano Silva (lateral), Fernando Henrique (goleiro), Thallyson Augusto (lateral), Gustavo Ramos (atacante), Pará (lateral), Lucas Nathan (meio-campista), Richard Alexandre (atacante), Ramo Rocha (lateral), João Victor (atacante), Gustavo Bochecha (volante), Pedro Bortoluzo (centroavante) e Lucas Venuto (atacante).

Em sua apresentação, o técnico Mazola exaltou a Lusa. “Estou em um clube de camisa pesada, o quinto grande de São Paulo. A Portuguesa é gigantesca! Por isso, precisamos de todos, o projeto é grandioso, vamos trazer a alma portuguesa, que é o coração acima de tudo, que é o coração que quer ganhar, quer crescer, quer voltar a ser grande. A tristeza tem que estar longe daqui, a cobrança tem que ser forte, mas temos que ser positivos”, frisou. Em participação recente no programa “Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, o diretor de futebol da Lusa, Toninho Cecílio, afirmou que a “Portuguesa está pronta para o campeonato”. “Conseguimos montar uma equipe em que eu confio em cada atleta. Esse grupo está bem equilibrado, com experiência, juventude, força e técnica. Enfim, eu acho que conseguimos honrar a camisa da Portuguesa nesse retorno. Agora é confirmar dentro de campo”, disse.

Parceria com o Santos para reforma do Canindé

Em novembro de 2022, a Portuguesa anunciou que fechou um acordo com o Santos para realizar reformas no estádio do Canindé. Isso porque a Vila Belmiro passará por reestruturação e o time da Baixada mandará seus jogos no estádio da Portuguesa. “Vamos reformar nossos vestiários, gramado, iluminação e nossas cadeiras numeradas para ficarem aptas para receber o público da Portuguesa nesse retorno à elite do Campeonato Paulista e para atender a enorme torcida do Santos na capital”, revelou o presidente da Lusa, Antonio Carlos Castanheira.