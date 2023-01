Santos passa sufoco, mas vence o São Bernardo e avança na Copinha

Peixe abriu 2 a 0, mas no segundo tempo levou um gol e precisou se segurar nos minutos finais

Reprodução/ twitter @SantosFC Meninos da Vila passaram sufoco, mas se classificaram para a próxima fase



O Santos sofreu, mas conseguiu avançar para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nessa sexta-feira, 13, a equipe da Baixada Santista enfrentou o EC São Bernardo, em Santo André, e venceu por 2 a 1. O jogo parecia que seria fácil com o Peixe abrindo 2 a 0 nos primeiro tempo. Aos 10 minutos, Kevyson abriu o placar e aos 17, depois de trapalhada da defesa adversária, Deivid chutou para o gol e ampliou. Aos 24, o São Bernardo ainda acertou a trave. No segundo tempo, o Santos se acomodou e o nível de futebol caiu. Até que aos 18, João Guilherme diminuiu para o time do ABC paulista. Com a possibilidade de levar para os pênaltis, o São Bernardo levou sufoco pros meninos da Vila e o goleiro Edu Araújo foi decisivo para manter o placar. Sendo assim, o Santos avançou e agora pega o Bahia.