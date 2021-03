Depois do Palmeiras, Grêmio também desiste da contratação de Rafael Santos Borré

De acordo com o clube, a hesitação do jogador colombiano gerou insegurança no Conselho de Administração

EFE/PAOLO AGUILAR Rafael Santos Borré sai da mira do Grêmio



Depois de algumas semanas de negociação, o Grêmio informou nesta terça-feira, 30, que desistiu de firmar um pré-contrato com o colombiano Rafael Santos Borré, do River Plate. De acordo com o clube, a decisão veio do Conselho de Administração do Clube após uma reunião extraordinária. Em nota divulgada nas redes sociais, o Grêmio indicou que o motivo da desistência foi a “insegurança do clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efeito propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o elenco do Grêmio”. O Tricolor Gaúcho disse que permanecerá de olho no mercado de transferências. No último domingo, o clube anunciou a contratação do lateral Rafinha, ex-Flamengo e seleção brasileira. No dia 19, o Palmeiras também desistiu de contratar Borré por motivos financeiros.