Jogo das quartas de final da Liga dos Campeões feminina é adiado por casos de Covid-19

Lyon informou que quatro de suas atletas testaram positivo para a doença; a partida contra o PSG, que aconteceria nesta quarta-feira, foi suspensa

Reprodução/ Twitter Partida de ida das quartas de final entre PSG e Lyon terminou 1 a 0 para o Lyon



A pandemia de Covid-19 segue descontrolada em todo o mundo. As instituições de futebol têm criado protocolos sanitários rígidos, mas às vezes não são suficientes. Prova disso é que a Uefa adiou a partida entre Lyon e PSG, pelas quartas de final da Liga dos Campeões feminina, que aconteceria nesta quarta-feira, 31, após quatro casos de Covid-19 serem detectados no elenco do Lyon. De acordo com a equipe, os testes PCR desta segunda-feira, 29, atestaram as contaminações e a instituição europeia foi avisada. O Lyon entrou em campo pelo Campeonato Francês no sábado, dia 27, contra o Dijon. O jogo de ida da quartas terminou 1 a 0 para o Lyon que é o atual pentacampeão do torneio. Não foi divulgada uma nova data para o confronto.

Também nesta quarta-feira jogam Wolfsburg e Chelsea (no agregado está 2 a 1 para o time inglês), às 09h (horário de Brasília) e Manchester City e Barcelona (3 a 0 para as catalãs), às 12h. A partida entre o FC Rosengard e Bayern de Munique, que o time alemão leva vantagem por ter vencido de 3 a 0 o jogo de ida, só acontece na quinta-feira, dia 01, às 14h. Nenhum dos jogos tem transmissão no Brasil.