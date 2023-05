Deyverson aparece deitado debaixo do cobertor durante julgamento no STJD

Atacante participava de audiência que julgava sua expulsão durante a semifinal da Copa Verde, em partida disputada contra o Goiás; atleta ex-Palmeiras foi absolvido por unanimidade

Divulgação/Flickr/Cuiabá Esporte Clube Atacante Deyverson durante sua apresentação no Cuiabá Esporte Clube, em 04 de agosto de 2022



O atacante Deyverson, do Cuiabá, protagonizou uma cena inusitada durante o julgamento virtual na 2ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na ocasião, foi julgado um processo que envolve uma expulsão de Deyverson durante as semifinais da Copa Verde, em partida disputada entre Goiás e Cuiabá, no dia 29 de março. Ao acertar o rosto de Manguinho, atleta do Goiás, com seu braço, Deyverson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso nos minutos finais do jogo. Em meio à fala dos envolvidos durante a sessão híbrida, a câmera do atleta o flagrou andando pela sua casa e o jogador de 32 anos foi até seu quarto, deitou na cama, se cobriu, posicionou o celular e esperou pelo anúncio da decisão. O fato o atacante ter aparecido deitado não foi citado durante a sessão. Enquadrado nos artigo 250 (ato hostil) e 254-A (agressão física), ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o atacante do Cuiabá, popularmente chamado de ‘menino maluquinho’, foi absolvido por unanimidade. A carreira de Deyverson teve como ponto alto sua passagem pelo Palmeiras, em que o atleta marcou o gol do título do clube alviverde na final da Libertadores da América de 2021, em jogo contra o Flamengo. A assessoria do atacante foi procurada para se manifestar e, caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.