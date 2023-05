Liverpool anuncia saída de Firmino e mais três jogadores

O Liverpool anunciou, nesta quarta-feira, 17, a saída de quatro jogadores que ficarão sem contrato a partir de junho. Um deles é o atacante brasileiro Roberto Firmino. Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain também deixarão os Reds ao término da temporada. Os atletas fizeram parte do time que conquistou a Champions League 2018/19. Também fizeram parte da quebra do jejum de títulos do Liverpool no Campeonato Inglês, na temporada 2019/20. Em Anfield, eles também conquistaram a Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. A equipe inglesa agradeceu os jogadores que serão homenageados no último da equipe em casa na temporada, contra o Aston Villa, sábado, às 11 horas (horário de Brasília). Firmino chegou ao Liverpool na temporada 2015/16. Disputou 360 jogos e marcou 109 gols e é o 13º maior artilheiro da história da equipe inglesa, que ainda briga por uma vaga na próxima da Champions League.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023