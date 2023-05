City amassa o Real Madrid, faz 4 a 0 e disputará a final da Champions contra a Inter de Milão

Equipe comandada por Pep Guardiola dominou o adversário do início ao fim e se classificou para sua segunda decisão de Lida dos Campeões na história

Oli SCARFF / AFP Manchester City fará a final contra a Inter de Milão, em Istambul



Com um primeiro tempo avassalador, o Manchester City derrotou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira, 17, pela segunda partida da semifinal da Champions League. Os gols da classificação foram marcados por Bernardo Silva, duas vezes, Militão contra e Álvarez. Com o empate em 1 a 1 em Madrid, no primeiro confronto, o City carimbou sua vaga para a final e enfrentará a Inter de Milão. É a segunda vez que os ingleses disputam uma final da maior competição europeia. Nem mesmo a mística dos Merengues na competição foi capaz de parar a forte equipe comandada por Pep Guardiola. Além da Champions, o time inglês pode conquistar a Premier League e a Copa da Inglaterra, com quem disputa final contra o rival Manchester United.

O primeiro tempo foi de domínio total da equipe comandada por Pep Guardiola. A equipe inglesa pressionou os espanhóis praticamente a primeira etapa da partida inteira e desperdiçou inúmeras chances. Roubou a bola no campo de ataque diversas vezes, não deixando ao adversário respirar. Foi para os vestiários com 71% de posse de bola, contra apenas 29% do Real Madrid, que assustou apenas uma vez, em um arremata de Toni Kross, no travessão. O português Bernardo Silva colocou o City na frente após ótimo passe de De Bruyne. Cara a Cara com Courtois, Silva encheu o pé e correu para o abraço. Pouco tempo depois, o português voltou a balançar as redes. Gundogan recebeu de Grealish e arriscou o chute. A bola explodiu em Militão e sobrou para o português, que de cabeça, marcou o segundo dos mandantes.

Na segunda etapa, os espanhóis passaram a ficar mais tempo com a bola no pé. Logo início da segunda etapa, Alaba cobrou uma falta no travessão e assustou Ederson. O City, porém, oferecia poucos espaços. Quando tinha a posse de bola, a equipe tocava a bola até achar um espaço na defesa Merengue. Em uma dessas espetadas, Gundogan passou de calcanhar para Haaland, que parou em Courtois. A bola ainda bateu no travessão antes de sair pela linha de fundo. Os ingleses mataram a partida após De Bruyne cobrar falta na área. Militão desviou e marcou contra, para delírio da torcida do City. No final da partida, Álvarez marcou o quarto, dando números finais ao jogo.