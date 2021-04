Diego Souza marca, mas Grêmio leva virada e perde para o Independiente Del Valle por 2 a 1

Equipe gaúcha chegou a abrir o placar, mas teve zagueiro expulso e levou a virada no jogo de ida

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Diego Souza marcou gol do Grêmio no jogo



O Grêmio foi derrotado pelo Independiente del Valle, do Equador, no jogo de ida da Terceira fase da Copa Libertadores. A partida aconteceu no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, na noite desta sexta-feira, 9, e terminou com o placar de 2 a 1 para os equatorianos. O atacante Diego Souza marcou o gol da equipe brasileira, enquanto que o volante Faravelli marcou os tentos do Independiente, que agora joga pelo empate para avançar à fase de grupos do torneio continental. Para o segundo jogo, o Grêmio terá o desfalque do zagueiro Ruan, que foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo após cometer pênalti.

A partida começou tranquila para o tricolor gaúcho, com Diego Souza abrindo o placar logo aos 8 minutos após cobrança de falta. Entretanto, o Grêmio viu a equipe equatoriana crescer em campo e o castigo veio na segunda etapa. Aos 7 minutos, Faravelli empatou o jogo e virou em seguida ao cobrar pênalti sofrido por Montenegro. Com um a menos, a equipe gaúcha teve que se defender como pode, segurando o Independiente até o final da partida. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 14, às 19h15 e será disputado no Brasil.