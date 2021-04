CBF libera e Luiz Adriano pode reforçar o Palmeiras na Supercopa do Brasil

Atacante está recuperado da Covid-19 e deve ser triunfo de Abel Ferreira contra o Flamengo

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Luiz Adriano estava afastado da equipe desde o dia 1º de abril quando testou positivo para a Covid-19



Luiz Adriano pode ser a novidade de Abel Ferreira na disputa da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, no próximo domingo,11, no Mané Garrincha, em Brasília. O atacante palmeirense está recuperado da Covid-19 e liberado pela CBF para estar em campo. O treinador português define a escalação para a decisão contra os cariocas amanhã, no treino no qual Luiz Adriano estará de volta. O centroavante foi diagnosticado com a doença, pela segunda vez, no dia 1º de abril. Portanto, já terá cumprido os 10 dias que são requisitados para os atletas cumprirem.

Ao longo do isolamento, porém, Luiz Adriano se envolveu em confusão ao atropelar um ciclista na saída de um supermercado próximo ao Allianz Parque. Foi punido pelo clube e resta saber se será perdoado e escalado para a final. No jogo da última quarta-feira, válido pela ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, na Argentina, o camisa 7 Rony fez as vezes de centroavante. Mas deve voltar à beirada de campo diante dos cariocas. O jogo com o Flamengo será disputado no domingo pela manhã, às 11 horas, e quem vencer ergue a primeira taça da temporada.

*Com informações do Estadão Conteúdo