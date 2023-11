Diniz explica primeira convocação de Endrick para a seleção brasileira: ‘Visão de futuro’

Com apenas 17 anos, o jovem do Palmeiras foi chamado pela primeira vez e terá a possibilidade de enfrentar Colômbia e Argentina nesta Data Fifa

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR



O atacante Endrick, do Palmeiras, foi a grande novidade na lista de convocados para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Com apenas 17 anos, o jovem foi chamado pela primeira vez e terá a possibilidade de enfrentar Colômbia e Argentina nesta Data Fifa. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz explicou que fez a escolha devido ao potencial do garoto. “É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair”, declarou.

Fernando Diniz, por outro lado, tentou afastar a pressão sobre Endrick, jogador que já está vendido ao Real Madrid. “A convocação do Endrick e de mais alguns aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação, a confirmação só vai vir com o tempo e depende de vários fatores para que haja essa consolidação desses nomes para a frente”, acrescentou. A seleção brasileira visita a Colômbia, em Barranquilla, no dia 16 de novembro. Cinco dias depois, o duelo será diante da Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro.