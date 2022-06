Alisson sofre entorse e vira dúvida no São Paulo para duelo contra o Coritiba 

Rogério Ceni ainda segue sem contar com Nikão, Talles e Gabriel Sara, trio que permanece no departamento médico

Rogério Ceni recebeu mais uma notícia ruim nesta segunda-feira, 6, na reapresentação do São Paulo após o empate diante do Avaí, na Ressacada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Isto porque o meia-atacante Alisson sofreu uma entorse no joelho direito, não conseguiu treinar com o restante do grupo e ficou no Reffis do clube. Assim, o jogador é dúvida para o confronto diante do Coritiba, no Couto Pereira, marcado para a próxima quinta-feira, 9. O treinador são-paulino ainda segue sem contar com Nikão, Talles e Gabriel Sara, trio que permanece no departamento médico.

Quem pode reforçar o São Paulo contra o Coritiba, por outro lado, é o meio-campista Andrés Colorado, que participou do aquecimento com o grupo nesta segunda-feira e está em processo final de recuperação de uma lesão. Fora do duelo contra o Avaí, o meia Igor Gomes e o lateral-direito Rafinha também estarão de volta, depois de cumprir suspensão. Sexto colocado na tabela de classificação, o Tricolor soma 14 pontos, quatro a menos que o líder Corinthians.