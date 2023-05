Diretoria do Flamengo, Sampaoli e jogadores farão ‘lavagem de roupa suja’ antes de clássico contra o Fluminense 

Segundo apuração do comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a conversa servirá para apaziguar o clima na Gávea

Flamengo vive uma temporada turbulenta dentro e fora de campo



A diretoria do Flamengo marcou uma reunião com o treinador Jorge Sampaoli e o restante do elenco para “aparar as arestas” antes do confronto diante do Fluminense, marcado para esta quinta-feira, 1º, no Maracanã, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo apuração do comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a conversa será uma “lavagem de roupa suja” e servirá para apaziguar o clima na Gávea. De acordo com matéria do “Globoesporte.com”, o plantel do Rubro-Negro está fragmentando em diversos grupos, sendo que alguns jogadores estão insatisfeitos com o modelo de trabalho do técnico argentino. Já uma matéria do “Globo” cita especificamente um clima tenso entre o zagueiro David Luiz e o atacante Gabriel Barbosa. As notícias surgem em meio a uma temporada caótica para os flamenguistas. Além de ficar sem as taças do Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes, a equipe ainda está oscilando no Brasileirão e vem tropeçando na fase de grupos da Libertadores. Após o empate no duelo de ida, o Fla precisa ganhar do Tricolor das Laranjeiras para avançar na Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).