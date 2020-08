Domènec Torrent aparece no BID e fica apto a comandar Flamengo contra o Atlético-MG

O treinador espanhol não deve mexer muito no time considerado titular na partida de estreia do Campeonato Brasileiro

Alexandre Vidal/CRF/Divulgação Domenèc Torrent comandará o Flamengo contra o Atlético-MG



O espanhol Domènec Torrent poderá começar a sua trajetória no Flamengo no próximo domingo (9), no jogo diante do Atlético-MG, no Maracanã, a partir das 16 horas (de Brasília), válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (7), o nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando apto para comandar o time rubro-negro pela primeira vez. O último passo para a regularização de Dome ocorreu ainda na madrugada, quando seu nome foi publicado no Diário Oficial da União, após ter seu visto de trabalho aprovado.

Anunciado na semana passada, Domènec afirmou que não começará mexendo muito na equipe deixada por Jorge Jesus. “Temos nosso próprio estilo e vamos implementar neste grande clube pouco a pouco. Preciso respeitar o trabalho do Jesus e dos jogadores em um projeto ganhador. Aos poucos, vamos implantar o estilo que é similar no ponto de ser ofensivo. Conheço Jorge Jesus desde o Benfica, Sporting… É um grande técnico. Estamos aqui para continuar ganhando títulos com nosso próprio estilo”, disse.

Assim, a única dúvida trata-se da condição de Rafinha, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo, mas ainda tem sua situação física avaliada. Filipe Luís, livre de uma lesão na panturrilha direita, está à disposição.