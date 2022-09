Dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno festeja retorno para a Série A: ‘Enredo de cinema’

O ex-atacante prometeu continuar trabalhando para estruturar o time mineiro, que ficou três temporadas na 2ª divisão

GUSTAVO DE MELO RABELO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ronaldo comemorando retorno do Cruzeiro para a Série A



Ronaldo Nazário utilizou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 22, para celebrar o retorno do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Formado nas categorias de base da Raposa e dono da SAF Cruzeiro, o “Fenômeno” classificou o acesso como um “enredo de cinema” e prometeu continuar trabalhando para estruturar o time mineiro, que ficou três temporadas na 2ª divisão. “A vida não tem roteiro, mas que enredo de cinema! Em dezembro do ano passado, quando anunciei a intenção de comprar a SAF do Cruzeiro, a certeza que eu tinha era de muito trabalho duro pela frente. Quatro meses depois de iniciarmos o projeto de reconstrução do clube, assinamos contrato e oficializamos a compra. Mais cinco meses até aqui e o melhor presente de aniversário que eu poderia ganhar: estamos de volta à Série A! De fato, a vida não tem roteiro, mas o resultado que alcançamos ontem não é fruto do acaso. Trabalhamos arduamente nos últimos meses implementando um modelo de gestão com estratégias para trazer resultados positivos e muitos deles acontecem no extracampo. Futebol não é só um jogo. O acesso mais rápido da história da Série B não foi definido numa só partida. E vamos por mais, muito mais! Vamos juntos!”, escreveu.