CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2023 e promete não marcar jogos em datas Fifa

Campeonato Brasileiro vai começar em 15 de abril e terminará em 3 de dezembro

Reprodução/CBF Decisões da Copa do Brasil estão marcadas para dois domingos, 17 e 24 de setembro de 2023



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, 21, o calendário do futebol brasileiro de 2023. Duas novidades foram apresentadas. A primeira delas é que a confederação promete não marcar jogos nas datas Fifa, quando as seleções se reúnem e acontece a liberação de jogadores convocados. Já a segunda mudança está na Copa do Brasil. As finais da competição não serão mais às quartas-feiras e sim aos domingos. As decisões estão marcadas para 17 e 24 de setembro do próximo ano. Em relação ao Campeonato Brasileiro, a CBF afirmou que será iniciado em 15 de abril e terminará em 3 de dezembro. Os campeonatos estaduais, por vez, continuam a ter 16 datas, assim como em anos anteriores. A bola rola a partir de 15 de janeiro. Já a Supercopa do Brasil, que é decidida entre o campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil do ano que antecede, será disputada em jogo único em 28 de janeiro.