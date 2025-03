Dorival corta Neymar da seleção brasileira e convoca Endrick para jogos contra Colômbia e Argentina

Lucas Perri e Alex Sandro foram chamados para substituir os lesionados Ederson e Danilo; Brasil entrará em campo nos dias 20 e 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

ANDERSON LIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar em Itaquera antes da partida com o Corinthians, que ele não jogou devido a uma lesão na coxa



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (14) que Neymar está fora dos próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante do Santos não se recuperou a tempo de um edema na coxa esquerda e desfalcará a equipe contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março. Além de Neymar, o zagueiro e lateral-direito Danilo, do Flamengo, com uma lesão muscular, e o goleiro Ederson, do Manchester City, com um problema no púbis, também foram cortados.

Para substituir os atletas, o técnico Dorival Júnior convocou Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) e Endrick (Real Madrid). A delegação se apresenta em Brasília nesta segunda-feira (17) para iniciar a preparação. O duelo contra a Colômbia será no estádio Mané Garrincha, às 21h45 (horário de Brasília), e a partida contra a Argentina ocorrerá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h.

A ausência de Neymar adia seu retorno à seleção após mais de 500 dias. Sua última atuação ocorreu em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho na derrota por 2 a 0 contra o Uruguai. Desde então, o Brasil passou por mudanças, incluindo a saída do técnico Fernando Diniz e a chegada de Dorival Júnior, que tenta recuperar o desempenho da equipe.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sem Neymar, o time canarinho tem enfrentado dificuldades. Nos 16 jogos sem ele, a equipe obteve seis vitórias, sete empates e três derrotas, com um aproveitamento de 52%. Quando o camisa 10 esteve em campo antes da lesão, o rendimento era de 81,25%, com apenas uma derrota no período. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quinta posição nas Eliminatórias, com 18 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa. A Argentina lidera com 25, e a Colômbia, próximo adversário, está em quarto, com 19.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA