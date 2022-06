Dorival Jr. define últimos detalhes para deixar o Ceará e substituir Paulo Sousa no Flamengo

De acordo com o jornalista Guilherme Silva, o treinador está se desligando do clube cearense e deve embarcar rumo ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira, 9

Rafael Melo/FotoArena/Estadão Conteúdo Dorival Júnior deve ser o substituto de Paulo Sousa no Flamengo



A diretoria do Flamengo está prestes a anunciar a saída de Paulo Sousa e confirmar o experiente Dorival Júnior como substituto, informou o repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan. De acordo com o jornalista, o atual treinador do Ceará está se desligando do clube e deve embarcar rumo ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira, 9. O processo de mudança no cargo acontece após o Rubro-Negro perder para o Red Bull Bragantino, na noite da última quarta-feira, 8, cair para o 14º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e mergulhar em crise.

Insatisfeita com o trabalho do técnico Paulo Sousa, a diretoria flamenguista ainda não se pronunciou oficialmente. O único empecilho para comunicar a saída do português é a falta de um substituto para ocupar o cargo. Assim, a alta cúpula rubro-negra espera definir todos os detalhes com Dorival Júnior para prestar esclarecimentos. Internamente, ainda conforme apuração de Guilherme Silva, a comissão técnica de Paulo Sousa encara toda a situação como uma “falta de respeito” com o comandante.

Para demitir o comandante lusitano, entretanto, o Flamengo terá que pagar R$ 7,7 milhões ao treinador e sua comissão. Adquirido no final da temporada passada para substituir Renato Gaúcho, o técnico português pagou cerca de R$ 2 milhões para rescindir com a seleção polonesa, que estava perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2022 – a Polônia sacramentou a classificação posteriormente. No Rubro-Negro, no entanto, ele não conseguiu emplacar, ficando com o vice do Campeonato Carioca e amargando um início ruim no Brasileirão. Na Copa do Brasil e na Libertadores da América, o técnico levou o Rubro-Negro às oitavas de final.