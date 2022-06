Exclusivo: São Paulo manifesta interesse em Marinho, mas vê Flamengo dificultar negócio

Contratado junto ao Santos no início da temporada, o atacante custou R$ 7 milhões aos cofres do Rubro-Negro, mas ainda não emplacou vestindo a camisa do time carioca

ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho ainda não emplacou com a ca



O São Paulo está interessado em contar com o futebol de Marinho no próximo semestre, informou o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Em baixa no Flamengo, o atacante é bem avaliado pelo treinador Rogério Ceni e também tem o desejo de trocar a Gávea pelo Morumbi. O acordo, entretanto, ainda não está perto de ser concretizado. De acordo com o jornalista da JP, o Rubro-Negro fez uma alta pedida pelo jogador e pretende negociá-lo com o futebol exterior. A janela de transferências, vale lembrar, será aberta em meados de julho.

Contratado junto ao Santos no início da temporada, Marinho custou R$ 7 milhões aos cofres do Flamengo, mas ainda não emplacou vestindo a camisa do time carioca. Sob o comando do treinador Paulo Sousa, que deve ser demitido nas próximas horas, o atacante fez 19 partidas, contabilizando apenas um gol e duas assistências. Como entrou em campo em apenas quatro jogos do Rubro-Negro neste Campeonato Brasileiro, o jogador de 32 anos ainda pode representar outra equipe no torneio – o limite estabelecido pela CBF é de sete partidas, no máximo.

Marinho ocuparia uma lacuna no elenco são-paulino, que não conta com um atacante de velocidade em seu elenco. O último com essa característica era o jovem Marquinhos, que foi negociado com o Arsenal, da Inglaterra, no mês passado. No início do ano, Rogério Ceni chegou a solicitar à diretoria do Tricolor alguns jogadores, como Yeferson Soteldo (ex-Santos) e Douglas Costa (Ex-Grêmio), mas não teve o seu pedido atendido. Nono colocado do Brasileirão, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, 9, quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela décima rodada do Nacional.