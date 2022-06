Quanto o Flamengo vai pagar de multa rescisória para demitir Paulo Sousa?

A decisão da diretoria, que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas, acontece após a derrota para o Red Bull Bragantino

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Sousa lamentando derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino



O Flamengo está prestes a anunciar a demissão de Paulo Sousa, confirmou o repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, na madrugada nesta quinta-feira, 9. A decisão da diretoria, que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas, acontece após a derrota para o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Rubro-Negro na 14ª posição da classificação geral e deixou a situação do treinador insustentável. A diretoria flamenguista, entretanto, terá de pagar R$ 7,7 milhões de multa rescisória ao técnico e sua comissão com o desligamento. Além disso, a alta cúpula terá que fechar com um novo comandante com agilidade, já que não tem um interino para substituir o português.

Ainda em Bragança Paulista, durante entrevista coletiva, Paulo Sousa adotou um tom de despedida e reconheceu que seu trabalho ficou aquém do esperado. “Eu estou centrado em tudo o que posso fazer, com todo meu coração, com toda a minha sabedoria, para oferecer o melhor de mim para este Flamengo que tanto merece”, disse. “Há coisas que eu não posso controlar e essas são as que eu menos gasto energia. Eu gasto energia naquilo que é a minha convicção, na nossa metodologia e em trabalhar com os rapazes da melhor forma para irmos ganhando os jogos. Por isso, tudo o que se comenta e escreve é algo que eu não posso controlar. Meu foco é analisar os rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipe, recuperar decisões e tomar decisões depois do jogo”, acrescentou.

Contratado no final da temporada passada para substituir Renato Gaúcho, o técnico português pagou cerca de R$ 2 milhões para rescindir com a seleção polonesa, que estava perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2022 – a Polônia sacramentou a classificação após a saída de Paulo Sousa. No Flamengo, no entanto, ele não conseguiu emplacar, ficando com o vice do Campeonato Carioca e amargando um início ruim no Brasileirão. Na Copa do Brasil e na Libertadores da América, o técnico levou o Rubro-Negro às oitavas de final.