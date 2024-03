Dorival Júnior chama Paquetá, sensação do Girona e dois jogadores do São Paulo em sua primeira convocação

Os 26 atletas presentes na lista do novo técnico participarão de amistosos contra Inglaterra e Espanha, marcados para os dias 23 e 26 de março, respectivamente

Staff images/CBF Dorival Júnior anuncia os 26 jogadores convocados para a sua estreia na seleção brasileira



O técnico Dorival Júnior realizou nesta sexta-feira, 1º, a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Na lista, repleta de novidades, destacam-se as presenças do meia Lucas Paquetá, do West Ham, do atacante Savinho, do Girona, e de dois jogadores do São Paulo: o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia. O treinador deixou o Tricolor em janeiro para trabalhar na CBF, após conquistar a Copa do Brasil em 2023. Os 26 convocados participarão de amistosos contra Inglaterra e Espanha, marcados para os dias 23 e 26 de março, respectivamente. O primeiro duelo será disputado em Wembley, e o segundo, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. “Temos de ter cuidados sempre, mexemos com profissionais de excelente nível, cada um deles buscando um espaço, e é natural que, dos muitos nomes levantados, só podemos contar com 26 num primeiro momento. É uma relação inicial, espero que todos entendam que o trabalho continua. Hoje mesmo vamos observar jogos de competições, e os nomes podem ser alterados com o tempo. Temos uma pré-lista que pode aumentar ao mesmo tempo que alguns nomes saírem, mas todos serão monitorados. Não foi fácil elaborar a lista, temos de pensar em muitos detalhes”, disse Dorival.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Paquetá está de volta à seleção após um período fora devido a uma polêmica. O jogador chegou a ser desconvocado em agosto, quando Fernando Diniz era técnico interino da seleção, após seu nome ser citado em uma investigação sobre um esquema de apostas. O caso atrapalhou até uma negociação com o Manchester City. No entanto, nada foi provado, e o jogador seguiu atuando pelo West Ham. Outra novidade foi Savinho, de 19 anos, convocado pela primeira vez. Revelado pelo Atlético-MG, hoje ele é um dos destaques do Girona, que chegou a liderar o Espanhol — atualmente o time ocupa a terceira posição. Também ganhou uma chance inédita o zagueiro Murilo, do Palmeiras. Lesionado, Neymar ficou fora da lista.

Confira a convocação

Goleiros

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

Rafael (São Paulo)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Beraldo (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Lucas Paquetá (West Ham)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes