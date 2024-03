Fluminense derrota LDU e conquista Recopa pela primeira vez

Equipe comandada por Fernando Diniz reverteu o revés do primeiro jogo e conseguiu a vitória mesmo com um homem a menos

PABLO PORCIUNCULA / AFP Jogadores do Fluminense comemoram com o troféu após derrotar a Liga de Quito durante a partida de volta da segunda mão da Conmebol Recopa Sul-Americana entre o Fluminense do Brasil e a Liga de Quito do Equador, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil



O Fluminense conquistou na noite de quarta-feira, 29, o seu primeiro título da Recopa Sul-Americana, competição que coloca rente a frente os campeões dos dois principais torneios de clubes da América do Sul. A equipe carioca, atual campeã da Copa Liberdatores, derrotou a LDU Quito, vencedora da Sul-Americana de 2023, por 2 a 0 e se consagrou como campeã. Para conquistar o título, só a vitória interessava para o time comandado por Fernando Diniz, isso porque o jogo de ida, disputado no dia 22 de fevereiro, terminou com o revés dos cariocas, que perderam de 1 a 0, ou seja, qualquer resultado que não fosse a vitória da equipe das laranjeiras consagraria o time colombiano.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo do pé do atacante colombiano Jhon Arias. O gol decisivo foi marcado quando o Fluminense tinha um homem a menos em campo, poque o atacante John Kennedy, que marcou na final da Libertadores e deu o título para os cariocas, foi expulso por dar um pisão na perna do meio-campista Óscar Zambrano. “Feliz pelo gol, feliz por contribuir para a conquista deste título e agora por aproveitar porque é um título que inclui tudo o que fizemos no ano passado. É a conclusão daquela conquista da Copa Libertadores” de 2023, disse o colombiano.

A vitória da equipe de Diniz sobre os equatorianos, pode-se dizer que foi uma vigança dos cariocas, pois anos atrás a equipe foi privada de conquistar seus primeiros troféus internacionais pela LDU. “É uma vitória muito merecida para uma equipe que sempre teve coragem de jogar, tanto aqui quanto lá”, comemorou Diniz.

*Com informações da AFP