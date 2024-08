Flamengo perde para Bolívar, mas avança para as quartas de final da Libertadores

Time carioca enfrenta o Peñarol, do Uruguai, na próxima fase da competição

AIZAR RALDES / AFP Meio-campista do Bolívar Fernando Saucedo (L) e o atacante do Flamengo Carlinhos brigam pela bola durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Bolívar da Bolívia e o Flamengo do Brasil



Flamengo foi até La Paz, na Bolívia, com a vantagem do jogo de ida, quando venceu por 2 a 0, e jogou com o regulamento debaixo do braço, priorizou a marcação e mesmo perdendo por 1 a 0 para o Bolívar, garantiu a sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Fechou as oitavas com 2 a 1 no placar agregado, porque tinha vencido por 2 a 0 no Maracanã. Agora, o time brasileiro vai enfrentar o Penãrol-URU. O time uruguaio avançou ao eliminar outro clube boliviano, o The Strongest, perdendo fora por 1 a 0 e goleando em casa por 4 a 0. Caso o Flamengo chegue às semifinais, vai ter como adversário um clube brasileiro que sairá do confronto entre Botafogo e São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A derrota aumentou o retrospecto negativo do Flamengo contra o Bolívar, que chega a quatro derrotas na altitude de 3.640 metros Para atenuar os efeitos do ar rarefeito, a delegação carioca só chegou ao estádio perto de duas horas antes do jogo. Tanto que o time correu bastante no primeiro tempo e se defendeu bem no segundo. Com o sentimento de dever cumprido, o Flamengo volta no final de semana a correr atrás da liderança do Campeonato Brasileiro. No domingo à noite vai receber no Rio o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada para vencer e apagar a má impressão deixada na última rodada quando foi goleado por 4 a 1 pelo líder Botafogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo