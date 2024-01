Dorival Júnior é apresentado pela CBF e destaca importância de mudança de postura na seleção brasileira

Segundo o treinador, é fundamental que os atletas entendam o peso da camisa e assumam suas responsabilidades em campo

LORANDO LABBE/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dorival Júnior é apresentado como novo treinador da seleção brasileira



O técnico Dorival Júnior fez questão de ressaltar a importância de uma “mudança de postura” por parte dos jogadores da seleção brasileira durante sua primeira entrevista no cargo, nesta quinta-feira, 11. Segundo o treinador, é fundamental que os atletas entendam o peso da camisa e assumam suas responsabilidades em campo. Apesar de elogiar o trabalho de seu antecessor, Fernando Diniz, Dorival afirmou que a equipe nacional precisa passar por uma transformação emocional e postural. Uma das decisões polêmicas do treinador foi a de não poupar os jogadores convocados para a Copa América, mesmo que isso possa acarretar em desfalques de até dez rodadas no Campeonato Brasileiro para os clubes. Dorival destacou que é necessário equilibrar a necessidade da seleção com a vontade dos jogadores e seus respectivos times.