Família de Neymar empresta R$ 800 mil a Daniel Alves para atenuar prisão sob acusação de estupro

Objetivo é ajudar o jogador a obter uma pena mais branda e também oferecer assistência jurídica; atualmente, os bens do brasileiro estão bloqueados

Lucas Figueiredo/CBF Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023 por acusação de estupro



A família de Neymar, conhecida por sua fortuna, admitiu ter fornecido um “empréstimo” de R$ 800 mil a Daniel Alves, caso ele seja condenado por estupro. O objetivo é ajudar o jogador a obter uma pena mais branda e também oferecer assistência jurídica. No entanto, a família deixou claro que não fará visitas à cadeia. A confirmação do empréstimo foi feita pelo pai de Neymar, Neymar da Silva Santos. A notícia do empréstimo vazou na Espanha, onde o jogador está preso desde janeiro de 2023 e será julgado no próximo mês. O dinheiro emprestado foi destinado a uma taxa chamada “atenuante de reparação de dano causado”, que é uma antecipação de compensação para a mulher que acusa jogador de estupro. Atualmente, os bens do jogador estão bloqueados. Nas redes sociais, a reação ao empréstimo e à interferência da família bilionária no caso jurídico foi negativa. O jogador pode enfrentar uma pena de até 12 anos de prisão, caso seja condenado, devido às provas convincentes apresentadas contra ele. A defesa do atleta chegou a propor um acordo, que incluiria quatro anos de prisão para Daniel Alves e uma compensação para a mulher que o acusa de abuso. A situação do ex-lateral da Seleção é bastante delicada.