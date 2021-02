Dorival Júnior nega conversa com diretoria do Botafogo

O Glorioso está sem um treinador desde o começo de fevereiro, quando demitiu Eduardo Barroca após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro ser sacramentado

Newton Menezes/FuturaPress/Estadão Conteúdo Dorival Júnior negou que tenha recebido proposta do Botafogo



O nome de Dorival Júnior entrou nos assuntos mais comentados no Twitter após rumores de que o treinador estaria negociando com a diretoria do Botafogo, que busca um profissional para recolocar o time na elite do futebol brasileiro em 2022 – o Glorioso já está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e apenas cumpre tabela nas duas rodadas restantes. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, no entanto, o técnico negou qualquer conversa com o clube carioca.

O Alvinegro está sem um treinador desde o começo de fevereiro, quando demitiu Eduardo Barroca após o descenso para a segunda divisão ser sacramentado. A procura, agora, é por um técnico que tenha experiência na Série B e que possa reconstruir o time, mas que também caiba no orçamento feito pelos mandatários do Botafogo – o clube vive grave crise financeira e terá um poder de investimento ainda menor com a queda na receita oriunda dos direitos de transmissão. Dorival Júnior, por sua vez, está sem comandar uma equipe desde agosto de 2020, quando foi demitido pelo Athletico-PR após uma sequência negativa no Brasileirão. Experiente, o treinador, atualmente com 58 anos, tem no currículo um título da Série B com o Vasco, além da taça da Copa do Brasil com o Santos.