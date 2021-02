FPF coloca Corinthians x Palmeiras entre as finais da Copa do Brasil; veja datas

A Federação Paulista de Futebol detalhou nesta segunda-feira, 15, as datas e os horários das cinco rodadas iniciais do Campeonato Paulista 2021; confira

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel, do Corinthians, e Willian, do Palmeiras, disputam bola na final do Paulistão



A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou nesta segunda-feira, 15, as datas e os horários das cinco rodadas iniciais do Campeonato Paulista 2021, marcado para começar no dia 27 de fevereiro. O principal destaque ficou para o confronto entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pela segunda rodada, marcado para acontecer entre as duas decisões da Copa do Brasil, entre o Alviverde paulista e o Grêmio. O dérbi foi marcado o dia 3 de março, enquanto as finais do torneio nacional estão agendadas para 28 de fevereiro, em Porto Alegre, e 7 de março, no Allianz Parque, em São Paulo.

O clássico, aliás, será a primeira partida do Palmeiras no Paulistão. Isto porque o Palestra só pegará o São Caetano, no jogo válido pela rodada inaugural, no dia 11 de março – o embate foi adiado justamente por causa da final da Copa do Brasil. O Corinthians, por sua vez, começa a sua trajetória no domingo, 28 de fevereiro, contra o RB Bragantino, no interior, às 18h15 (de Brasília). Na mesma data, o santos visita o Santo André, às 19h15, enquanto o São Paulo estreia diante do Botafogo, no Morumbi, às 20h30. Veja a tabela abaixo.

Primeira rodada

27 de fevereiro (sábado)

São Bento x Mirassol – 16h30

Novorizontino x Ponte Preta – 19h

28 de fevereiro (domingo)

Red Bull Bragantino x Corinthians – 18h15

Santo André x Santos – 19h15

Guarani x Ituano – 20h

São Paulo x Botafogo – 20h30

Ferroviária x Inter de Limeira – 20h30

11 de março (quarta-feira)

Palmeiras x São Caetano – 20h

Segunda rodada

2 de março (terça)

Mirassol x Novorizontino

3 de março (quarta-feira)

Santos x Ferroviária – 17h

Corinthians x Palmeiras – 19h15

Inter de Limeira x São Paulo – 21h30

São Caetano x Red Bull Bragantino – 21h30

4 de março (quinta-feira)

Ituano x São Bento – 17h

Ponte Preta x Santo André – 19h

Botafogo x Guarani – 21h30

Terceira rodada

6 de março (sábado)

Inter de Limeira x Novorizontino – 16h30

São Paulo x Santos – 19h

7 de março (domingo)

Corinthians x Ponte Preta – 11h

Ituano x Mirassol – 11h

Guarani x Red Bull Bragantino – 15h

Santo André x São Caetano – 17h

8 de março (segunda-feira)

Ferroviária x Botafogo – 20h

17 de março (quarta-feira)

São Bento x Palmeiras – 19h

Quarta rodada

13 de março (sábado)

Novorizontino x São Paulo – 16h30

Guarani x São Betno – 16h30

Botafogo x Ponte Preta – 19h

14 de março (domingo)

São Caetano x Corinthians – 16h

Palmeiras x Ferroviária – 18h15

Red Bull Bragantino x Santo André – 20h30

15 de março (segunda)

Mirassol x Inter de Limeira – 20h

Quinta rodada

20 de março (sábado)

Ituano x Botafogo – 16h30

Ferroviária x Palmeiras – 19h

21 de março (domingo)

Santo André x São Bento – 11h

Palmeiras x São Paulo – 16h

São Caetano x Novorizontino – 18h15

Inter de Limeira x Reb Bull Bragantino – 20h30

Ponte Preta x Santos

22 de março (domingo)

Mirassol x Corinthians (20h)