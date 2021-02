São Paulo ainda pode ser campeão do Brasileiro; veja como

O Tricolor encerrou uma sequência de sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Grêmio por 2 a 1, na noite do último domingo, 14, em Porto Alegre

Foto: MARCELO OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano celebra gol com a camisa do São Paulo



O São Paulo encerrou uma sequência de sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Grêmio por 2 a 1, na noite do último domingo, 14, em Porto Alegre. Com o surpreendente resultado, o Tricolor ainda mantém chances remotas de faturar o hepta nesta temporada, precisando de uma sequência de triunfos e uma combinação de fatores para isso. Na quarta posição, o time paulista tem uma rodada atrasada em relação aos concorrentes e pode chegar aos 71 pontos se conseguir 100% de aproveitamento nos confrontos restantes. Líder do torneio, o Internacional, atualmente, soma 69.

Para encerrar o jejum de oito anos sem título neste mês, o São Paulo tem como obrigação vencer o Palmeiras, na próxima sexta-feira, 19, no Morumbi, ganhar do Botafogo, no Engenhão, na próxima segunda-feira, 22, e despachar o Flamengo, em casa, em duelo marcado para o dia 25 de fevereiro. Além disso, o Tricolor terá que torcer para um empate no jogo entre Flamengo x Internacional, no próximo domingo, 21, e também para uma derrota do Colorado para o Corinthians, na rodada final, também no dia 25.

Em entrevista coletiva depois do duelo com o Grêmio, o treinador interino do São Paulo, Marcos Vizolli, afirmou que o time está na “UTI” quando o assunto é briga pelo título, mas que ainda está respirando. “Esse torcedor é o nosso, aquele que acredita em algo. É o que a gente faz no dia a dia, pensando nos atletas, nos torcedores. Não estamos mortos, enquanto existe uma esperança. Essa foi uma parte da minha palestra, estamos na UTI, mas estamos respirando. Até desligarem os aparelhos, estamos respirando”, disse. O São Paulo liderou o Brasileirão e conseguiu abrir sete pontos de vantagem para o segundo colocado. No começo de 2021, no entanto, o Tricolor amargou sete partidas sem vencer no torneio, com quatro derrotas (RB Bragantino, Santos, Internacional e Atlético-GO), além de três empates (Athletico-PR, Coritiba e Ceará).