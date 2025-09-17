Douglas Costa tem prisão decretada por dívida de pensão alimentícia
Ex-jogador do Grêmio deve R$ 492 mil; não é a primeira vez que o atleta enfrenta problemas com a Justiça por falta de pagamento, já que em 2023, quando atuava pelo Los Angeles Galaxy, ele foi detido pelo mesmo motivo
A Justiça decretou a prisão do ex-jogador de futebol Douglas Costa devido a uma dívida de pensão alimentícia que ultrapassa os R$ 492 mil. A decisão, assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan, da 6ª Vara de Família de Porto Alegre, tem duração de 30 dias. O mandado de prisão foi emitido nesta quarta-feira (17) e é válido por dois anos. Ele determina que o atleta seja detido por qualquer oficial de Justiça ou autoridade policial que o encontre.
Conforme documentos obtidos pelo portal GE, a dívida de pensão alimentícia de Douglas Costa, que tem processo em segredo de Justiça, soma R$ 492.965,29. O advogado do jogador não se manifestou sobre o assunto, alegando que não comentaria “questões pessoais”.
O decreto de prisão ocorre no mesmo dia em que o Sydney FC, da Austrália, anunciou a saída do atacante, em comum acordo. Essa não é a primeira vez que o jogador enfrenta problemas com a Justiça por falta de pagamento. Em 2023, quando atuava no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, ele também teve a prisão decretada pelo mesmo motivo.
Douglas Costa, que iniciou sua carreira no Grêmio, construiu uma trajetória internacional de destaque, passando por clubes como Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). Ele também defendeu a Seleção Brasileira.
