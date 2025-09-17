Bia Haddad Maia vence sul-coreana na estreia do WTA 500 de Seul

Na próxima fase do torneio, a atleta enfrentará a alemã Ella Seidel, que está classificada como a 105ª do mundo; a expectativa é alta para esse confronto

Foto de ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Atualmente, Bia ocupa a 25ª colocação no ranking da WTA



Bia Haddad Maia começou sua participação no WTA 500 de Seul com uma vitória convincente sobre a sul-coreana Dayeon Back, que ocupa a 306ª posição no ranking mundial. O jogo, que se estendeu por 2 horas e 22 minutos, terminou com parciais de 6/4 e 6/3 a favor da brasileira. A partida teve seus momentos de tensão, especialmente no segundo set, quando Bia apresentou sinais de ânsia de vômito.

Atualmente, Bia ocupa a 25ª colocação no ranking da WTA e busca se recuperar após uma eliminação nas quartas de final do SP Open. A tenista brasileira demonstrou um desempenho sólido durante a partida. Seu estilo de jogo foi um fator crucial para garantir a vitória na estreia.

Na próxima fase do torneio, Bia Haddad enfrentará a alemã Ella Seidel, que está classificada como a 105ª do mundo. A expectativa é alta para esse confronto, já que a brasileira busca avançar ainda mais na competição.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA