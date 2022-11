Duda Sampaio sofre entorse no tornozelo e é desconvocada da seleção brasileira

Meio-campista está fora dos amistosos contra o Canadá em 11 e 15 de novembro; Pia ainda estuda convocar substituta

Lucas Figueiredo/CBF Duda Sampaio se machuou no Internacional e está fora dos amistosos contra o Canadá



Pia Sundhage já tem um desfalque na seleção brasileira feminina para os amistosos contra o Canadá nos próximos dias 11 e 15 de novembro. A mio-campista Duda Sampaio, do Internacional, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e precisou ser desconvocada. A comissão técnica ainda avalia uma possível substituída. As demais atletas realizaram o segundo treino da Data Fifa nesta segunda-feira, 07, no CT Rei Pelé. O grupo de jogadoras que atuam no Brasil e Estados Unidos fez atividade com bola e as atletas que atuam na Europa ficaram na atividade regenerativa no hotel. O elenco só fica completo nesta terça-feira, 08, com as chegadas de Kathellen e Geyse. O primeiro jogo será na sexta-feira, na Vila Belmiro, às 15h15 (horário de Brasília). A CBF anunciou as vendas dos ingressos para esta terça-feira pela internet ou pontos físicos. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). No dia 15, o jogo será na Neo Química Arena, zona leste da capital paulista.