Dudamel se demite da Venezuela e abre caminho para acerto com o Atlético-MG

Reprodução/Twitter Dudamel está perto de fechar com o Atlético-MG



Rafael Dudamel, alvo do Atlético Mineiro, pediu demissão da função de técnico da seleção venezuelana, segundo revelou nesta quinta-feira à Agência Efe uma pessoa ligada ao ex-goleiro, que comandava a ‘Vinotinto’ desde abril de 2016.

De acordo com a fonte, que preferiu permanecer no anonimato, a decisão será tornada pública nas próximas horas.

Dudamel, que também comandou a seleção venezuelana sub-20, no vice-campeonato mundial obtido em 2017, é apontado como o futuro treinador do Atlético Mineiro, embora o clube de Belo Horizonte não tenha se manifestado oficialmente sobre o assunto.

A saída do ex-goleiro acontece 84 dias antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, já que a Venezuela estreará no dia 26 de março deste ano, em visita a Colômbia. Cinco dias depois, acontecerá o primeiro jogo como mandante, contra o Paraguai.

No comando da ‘Vinotinto’, Dudamel participou de 42 jogos, obtendo 12 vitórias, 17 empates e 13 derrotas. No ano passado, alcançou as quartas de final da Copa América, com queda selada em derrota para a Argentina, no Maracanã.

*Com informações da EFE