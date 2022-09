EA Sports anuncia Ted Lasso e AFC Richmond no ‘FIFA 23’

Treinador e time da série da Apple TV estarão disponíveis no Modo Carreira com itens exclusivos

Divulgação/ EA Sports AE Sports terá personagem fictício de série da Apple TV



Depois do anúncio da primeira mulher da América Latina a participar da narração do jogo FIFA 23, a EA Sports anunciou nesta quarta-feira, 21, que o treinador Ted Lasso – da série de mesmo nome da Apple TV – e seu time, o AFC Richmond, estarão disponíveis no videogame. Será possível utilizar Ted e os jogadores do Richmond no Modo Carreira e escolher a equipe fictícia como seu time nas Temporadas Online. O clube terá itens exclusivos, incluindo uniforme, mosaicos, itens de técnico e outros conteúdos para Ultimate Team e Pro Clubs. A série Ted Lasso estreou em 2020 e já foi indicado a diversos prêmios no Critics Choice Awards, Emmy Awards, SAG Awards e Golden Globes, tendo vencido cinco categorias, entre elas melhor série de comédia, melhor ator de comédia (Jason Sudeikis), melhor atriz coadjuvante em comédia (Hannah Waddingham). O FIFA 23 será lançado em 30 de setembro.