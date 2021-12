Éder Militão anuncia que será pai pela primeira vez: ‘Realização do nosso sonho’

Novidade foi anunciada nas redes sociais do zagueiro do Real Madrid ao lado da namorada, Karoline Lima, na noite de sexta-feira, 24

Reprodução/ Instagram Zagueiro é um dos destaques do Real Madrid na atual temporada



O zagueiro Éder Militão, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, anunciou que será pai pela primeira vez. A novidade foi confirmada pelo defensor nas suas redes sociais na sexta-feira, 24, véspera de Natal. Em fotos publicadas no Instagram, Militão aparece ao lado da namorada, Karoline Lima, segurando o teste de gravidez e afirmando que o segredo foi guardado para ser revelado no Natal. “E já que natal é sinônimo de nascimento, de família, queremos contar que começamos a construir a nossa Sim, gente…Estamos grávidos! Esse neném é a realização do nosso sonho (depois contamos tudo), estamos muito felizes! É difícil enganar vocês, hein? Hahaha se preparem pra serem titios E ai, é menino ou menina?”, publicou Militão. Em alta no Real Madrid, o zagueiro figura como um dos principais nomes para a disputa da Copa do Mundo de 2022.