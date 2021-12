São Paulo anuncia Alisson como terceiro reforço para 2022

Meia-atacante, de 28 anos, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, equipe rebaixada para a segunda divisão do futebol nacional

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Meia-atacante de 28 anos é o terceiro reforço do São Paulo para 2022



O São Paulo anunciou a chegada de seu terceiro reforço para a temporada de 2022, na noite desta sexta-feira, 24, véspera de Natal. Trata-se do meia-atacante Alisson, de 28 anos, que estava no Grêmio, clube rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O atleta assinou com o clube do Morumbi até dezembro de 2024. A equipe paulista já havia anunciado as contratações do lateral-direito Rafinha, que também jogou pelo tricolor gaúcho em 2021, e o goleiro Jandrei, que estava no Santos. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Alisson já teve passagens pela Cabofriense e pelo Vasco da Gama.