Eduardo Coudet fala sobre futuro após reunião com dirigentes do Atlético-MG; confira

Treinador argentino entrou em rota de colisão com mandatários do Galo após declarações polêmicas

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Coudet foi campeão mineiro no Atlético-MG



Eduardo Coudet confirmou nesta terça-feira, 11, que continuará no cargo de treinador do Atlético-MG para o início do Campeonato Brasileiro. Após uma reunião com dirigentes do Galo na sede administrativa do clube, o argentino respondeu que permanecerá no posto após uma série de polêmicas. “Sim, claro que sim”, declarou ao “GE.com”, sem dar mais detalhes. No encontro que determinou o prosseguimento no trabalho, o técnico conversou com o presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano, além do investidor e presidente do Conselho, Ricardo Guimarães. De acordo com a assessoria da equipe mineira, uma entrevista coletiva será concedida por todas as partes para esclarecer o assunto – a conversa com a imprensa está marcada para a tarde desta terça. O entrevero entre Coudet e os cartolas se dá após uma falha na comunicação. No entendimento de Chacho, os mandatários não cumpriram a promessa de reforçar o elenco após algumas saídas. Em entrevista após a derrota para o Libertad, na estreia da Libertadores, o comandante escancarou sua insatisfação com a direção, piorando o clima na Cidade do Galo. No último domingo, porém, o time superou o América-MG e ganhou o Estadual mais uma vez. Além disso, pesou a alta multa rescisória para o treinador e seus auxiliares. O próximo compromisso do Atlético-MG está marcado para esta quarta-feira, 12, contra o Brasil de Pelotas, pela 3ª fase da Copa do Brasil.