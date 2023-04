Goiás demite técnico Guto Ferreira após perder o Estadual

Diretoria do Esmeraldino decidiu romper com o treinador após revés para o Atlético-GO no Goiano

GIL GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Guto Ferreira foi demitido pelo Goiás



Guto Ferreira não resistiu ao vice-campeonato do Campeonato Goiano e foi demitido pelo Goiás na tarde desta segunda-feira, 10. Contratado no final do ano passado, o treinador acumulou resultados negativos nos primeiros meses de 2023. Primeiro, o técnico não conseguiu evitar a queda precoce do time na Copa do Brasil, diante do Águia de Marabá, pela segunda fase. Já no último domingo, o Esmeraldino até ganhou do Atlético-GO por 3 a 1, mas foi derrotado nas penalidades, na grande disputa do Estadual – o Dragão havia vencido a partida de ida por 2 a 0. Ao todo, o profissional acumulou 15 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Além de Guto Ferreira, o preparador físico Valdir Nogueira Júnior também deixa o clube. O próximo compromisso do Goiás está marcado para sábado, 15, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela estreia do Campeonato Brasileiro.