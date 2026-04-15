Ekitike rompe tendão de Aquiles e fica de fora da Copa, diz site

Atacante françês deixou o campo durante o primeiro tempo da partida em Anfield pela Liga dos Campeões, de maca e chorando, na casa dos 22 minutos

FRANCK FIFE / AFP A lesão ainda não foi confirmada pelo clube inglês



O atacante Hugo Ekitike, do Liverpool, está fora da Copa do Mundo de 2026. Fontes próximas ao jogador afirmaram à ESPN que ele ficará fora de ação por pelo menos nove meses, após romper o tendão de Aquiles na derrota para o Paris Saint-Germain na terça-feira (14).

Ele deixou o campo durante o primeiro tempo da partida em Anfield, de maca e chorando, por volta dos 22 minutos. A estimativa de tempo para o retorno após esse tipo de lesão é de nove a doze meses. Segundo relatado à ESPN, o jogador teria ouvido o tendão estalar antes de cair no gramado.

A lesão ainda não foi confirmada pelo clube inglês. Ekitike desfalca os Reds na reta final da Premier League, que atualmente ocupa a quinta colocação e busca a classificação direta para a Liga dos Campeões. O atacante ficará de fora da convocação final do técnico Didier Deschamps para a disputa da Copa do Mundo pela França.

Até a lesão, no Campeonato Inglês, ele tem 11 gols em 28 jogos e quatro assistências. Na Liga dos Campeões, são três gols e uma assistência em 12 jogos.