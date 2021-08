Eliminatórias: São Paulo autoriza Brasil x Argentina com 12 mil torcedores na Neo Química Arena

Os interessados em comparecer ao local não precisarão ter recebido as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, sendo necessário apenas o comprovante do teste negativo realizado em até 48 horas antes do evento

EFE/Andre Coelho Messi e Casemiro durante a final da Copa América entre Argentina e Brasil, no Maracanã



A partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, marcada para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, poderá contar com 12 mil torcedores. Em nota, a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo informou que o jogo será um evento-teste para o retorno do público aos estádios. Na ocasião, os interessados em comparecer ao local não precisarão ter recebido as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Será necessário apenas o comprovante do teste negativo realizado em até 48 horas antes do evento. “O cenário atual da pandemia, com diminuição da ocupação de leitos de UTI para menos de 40% em todo o Estado e o avanço da vacinação, permite que sejam realizados eventos-teste, com controle e acompanhamento de especialistas”, diz o órgão.

Finalistas da última Copa América, realizada em território brasileiro, entre junho e julho deste ano, Brasil e Argentina estão bem colocados nas Eliminatórias. O time de Tite, até o momento, tem uma campanha perfeita, com vitórias e 100% de aproveitamento. A seleção albiceleste, por sua vez, é a segunda colocada, com 12 pontos conquistados e também invicta na competição. Antes do clássico, a Canarinho visita o Chile, na cidade de Santiago, no dia 2. No mesmo dia, os argentinos terão pela frente a Venezuela, em Táchira, fora de casa.