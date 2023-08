Eliminatórias Copa 2026: Ingressos para Brasil e Bolívia, em Belém, esgotam em poucas horas

Jogo do dia 8 de setembro será no Mangueirão, que passou por reforma recente

Marcos Santos/ Agência Pará Mangueirão agora tem status de arena e comporta 50 mil torcedores



A torcida esgotou os ingressos para a primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Bolívia, no Mangueirão, em Belém, no Pará. A CBF anunciou a abertura da venda dos ingressos às 15h (horário de Brasília) desta segunda-feira e pouco mais de 1h depois todas as entradas estavam esgotadas, apesar do alto preço. Quatro setores do estádio foram colocados a venda e os preços iam de R$ 100 (meia) a R$ 400 (inteira). Três camarotes com serviço de alimentação e bebidas também foram disponibilizados pelos preços de R$ 1.000 (Tetra), R$ 1.250 (Penta) e R$ 1.600 (Hexa). Nas redes sociais, torcedores reclamaram dos valores e da rapidez com que os ingressos esgotaram. A seleção de Fernando Diniz faz seu primeiro jogo em 8 de setembro, às 21h45. O segundo será dia 12, contra o Peru, no estádio Nacional de Lima.