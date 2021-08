Seleção argentina convoca Dybala para rodada tripla das Eliminatórias; veja relacionados

Na segunda posição, a Albiceleste tem 12 pontos, seis a menos que a seleção brasileira, dona de 100% de aproveitamento; Venezuela, Brasil e Bolívia serão os próximos adversários dos ‘hermanos’

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Paulo Dybala, atacante da Juventus, foi convocado pela Argentina para a rodada tripla das Eliminatórias



Lionel Scaloni anunciou na manhã desta segunda-feira, 23, a lista de convocados da Argentina para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade em relação ao time que ganhou a Copa América é a presença de Paulo Dybala, atacante da Juventus que não foi chamado para o torneio realizado no Brasil, que tirou o país de uma de 28 anos sem títulos. Nomes importantes dos “hermanos”, como Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul e Leandro Paredes, por exemplo, foram confirmados pelo técnico, que chamou 30 atletas.

Na segunda posição das Eliminatórias, a Argentina tem 12 pontos, seis a menos que a seleção brasileira, dona de 100% de aproveitamento. Os próximos compromissos da Albiceleste acontecerão em setembro. No dia 2, a equipe visita a Venezuela, a penúltima colocada da competição. No dia 5, o duelo é contra o Brasil, na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, no principal clássico da América do Sul. Por fim, o time de Messi e companhia volta para casa no dia 9, quando mede forças contra a Bolívia.