Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 voltam em junho, anuncia Conmebol

Rodada dupla será disputada dias antes do início da Copa América, marcado para o dia 13 de junho

Lucas Figueiredo/CBF Eliminatórias sul-americanas foram adiadas pelo agravamento da pandemia no continente



Nesta sexta-feira, 23, a Conmebol confirmou que as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, serão retomadas em junho, antes do início da Copa América, que começará no dia 13 do mesmo mês. Após a reunião de seu Conselho, a confederação continental emitiu um comunicado informando que a quinta e a sexta rodadas, adiadas devido a um agravamento da pandemia do coronavírus na América do Sul, serão disputadas em setembro, outubro e novembro. Os dias ainda serão definidos. “A Conmebol pediu à Fifa três dias adicionais para garantir que os jogadores se recuperem adequadamente”, detalhou a confederação. “A modificação do calendário vem após o cancelamento de março e visa minimizar o desgaste das viagens em tempos de pandemia”, acrescenta a nota.

No comunicado, a Conmebol citou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que participou da reunião do Conselho e disse que as Eliminatórias são “extremamente importantes”. “A Fifa também está empenhada em realizar as mudanças necessárias no calendário internacional. A esse respeito, a Conmebol deixou claro que será essencial ter dias adicionais de recuperação”, afirma o documento. O adiamento da rodada dupla das Eliminatórias sul-americanas, prevista para março, aconteceu devido à impossibilidade de reunir jogadores que atuam na Europa por causa de restrições sanitárias e da recusa de seus clubes em liberá-los.

*Com informações da EFE